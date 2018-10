EDP e o Demónio com uma forquilha na mão

Na passada semana, a EDP esteve no centro das discussões na Bolsa portuguesa devido às suas quedas fortes e à notícia de que o seu segundo principal accionista, o Capital Group, reduziu a sua posição de cerca de 10% para 3%.Habitualmente, por mais paradoxal que possa parecer, fico optimista quando - depois de algumas semanas de quedas significativas - é anunciado que um grande accionista praticamente se desfez de toda a posição. A razão de ficar optimista é que essa pressão vendedora atinge o auge uns dias depois desse anúncio. Fica justificada a razão para as quedas anteriores à divulgação da notícia e, habitualmente, depois da saída dessa notícia, alguns investidores preferem também sair acompanhando o movimento desse accionista.Desta vez, apesar de ser um movimento típico desse género e de ver o lado positivo (há uma mistura de sentimentos dentro de mim) que referi, não posso também deixar de ser sensível e mostrar-me preocupado com as razões que estão na génese desta saída do Capital Group e que já fiz menção em anteriores artigos de análise à EDP: a constante indefinição no que diz respeito à regulação do sector energético.A questão dos CMEC`S (Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual) tem sido um dos cavalos de batalha deste Governo e o impacto nos futuros resultados da EDP é forte e levou a empresa estimar uma redução entre 200 a 300 milhões de euros dos lucros previstos para este ano. Parece-me compreensível que um grande accionista não queira estar sujeito às vontades de um Governo que tem penalizado as grandes empresas.António Costa (muito bem auxiliado por Pedro Nuno Santos) tem tido o mérito de conseguir coordenar uma "geringonça" que, no início da legislatura, parecia difícil aguentar-se coesa durante tanto tempo. Mas, para que tal tenha sucedido, naturalmente que teve que fazer concessões à extrema-esquerda em alguns assuntos relevantes. E, tal como escrevi num artigo depois da nomeação do actual Governo apoiado por Bloco de Esquerda e PCP, os mercados não gostam de quem não gosta deles.Mesmo com o país a crescer, a EDP esteve os últimos 2 anos numa monótona lateralização, apenas quebrada em alta na altura do anúncio da OPA. A cotação revisita agora esses valores, mostrando que a política governativa continua a ter impacto no mercado accionista, em particular numa empresa que não tem visto os seus lucros crescer como se esperava, quase por decreto governamental.Mas a EDP acaba por ser o espelho do mercado português como um todo, de um Governo que tenta nem sequer se referir a ele, sob pena de abrir brechas na coligação que o apoia. Este "Bull Market" raquítico que temos vivido tem muito a ver com isso. Que grande capital estrangeiro toma posições fortes em empresas portuguesas sabendo que a tentação do regulador intervir é maior do que na maior parte dos países com economias de mercado maduras e desenvolvidas?Alguns dos partidos que formam a "gerigonça" olham para o mercado de capitais como um Demónio com uma forquilha na mão. E aquilo que temos visto é que, sempre que podem, roubam a forquilha ao suposto Demónio e vão infligindo pequenos golpes num mercado já de si pequeno e que com esses golpes tem mais dificuldade em atrair investidores estrangeiros que fogem de tudo isto como o Diabo da cruz.

Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui



Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com