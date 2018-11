Em busca da resistência perdida

São zonas de resistência fortes e, se conseguirem ser quebradas, o PSI quebrará também os 5.050 e o mercado dará um sinal de força importante que não ignorarei. A verdade é que isso não aconteceu, a bolsa portuguesa continua sem dar qualquer sinal relevante de força e, por isso, continuo de fora a ver este entediante espectáculo de um mercado frágil num país em que a coligação governativa é constituída por alguns partidos que vêem os mercados de capitais como demónios. Como escrevi depois das eleições, o mercado não gosta de quem não gosta dele. Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui

A bolsa portuguesa viveu uma semana de quedas. É verdade que, nas últimas semanas, a hemorragia das quedas fortes foi estancada, mas as tentativas de subidas têm fracassado perante a ausência de compradores fortes que façam o mercado retomar a tendência ascendente.Quem acompanha os meus escritos sabe que, recentemente, despi o fato de touro que trazia vestido há bastante tempo. A quebra da zona de suporte do PSI entre os 5.000 e os 5.050 pontos foi o crucial sinal de fraqueza que me fez abandonar o velhinho fato que tanto gostava de trazer vestido. Mas deixei-o mesmo no cimo da gaveta porque, se a bolsa portuguesa voltar a superar consistentemente os 5.050 pontos, não hesito em reconhecer que me precipitei e estendo de novo o braço aos touros.Nada fazer tem sido a melhor opção nas últimas semanas. Os ursos não têm capitalizado a quebra de suporte e o melhor que os touros têm conseguido é fazer o mercado parar de cair forte. Para que o PSI consiga recuperar os 5.050 pontos, há três acções que precisam de ultrapassar resistências importantes: o BCP tem de ultrapassar a linha de tendência descendente que tem vindo a namorar, os CTT precisam de quebrar a resistência dos 3,44 e a Sonae precisa de ultrapassar a resistência dos 0,89 euros.