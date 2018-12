Empregado e pobre

Muito se tem falado nos últimos dias do aumento do salário mínimo em Portugal, em Espanha ou em França. Se por cá se seguiu o modelo, certamente de inspiração chinesa, de valores diferentes para público e privado, já Pedro Sanchez resolveu subir 22% (para 900 euros) o seu valor e justificou dizendo "um país rico não pode ter trabalhadores pobres". Já Macron, na ânsia de travar os protestos, foi mais criativo. Aumentou 100 euros aos 1.500 em vigor e garantiu que esta diferença será suportada pelo Estado sem impacto para as empresas.

O problema é que os trabalhadores, mesmo aqueles que auferem mais do que o salário mínimo, não conseguem suportar o custo de vida atual e estão cansados de assistir aos desmandos da classe política, aos escândalos da finança ou aos abusos dos gestores de topo das grandes empresas. E aí bate o ponto. Os confrontos violentos a que vamos assistindo, como é o caso dos "coletes amarelos", representam muito mais do que protestos contra medidas impopulares, nem significam apenas um sinal de descontentamento com o governo ou com os partidos. São um verdadeiro grito de revolta contra um sistema que é cada vez mais injusto, mais desigual e mais castigador dos contribuintes. Não é com aumentos pontuais que a situação vai melhorar.

Vivemos tempo de reformas. Sociais, fiscais e agora também ambientais. Todas elas assentam no pressuposto de que o atual modelo está a esgotar-se, mas todas elas exigem muito mais dinheiro. Este paradoxo faz com que as profissões de fé dos governantes se sucedam prometendo um futuro risonho para a humanidade, ao mesmo tempo os cidadãos vão percebendo que a qualidade dos serviços públicos se vai deteriorando e o rendimento do seu trabalho não chega para manter o padrão a que, com maior ou menor ajuda de crédito bancário barato, se foram habituando.

O progresso, seja ele económico, social, ambiental, cultural, ou qualquer outro, tem de estar ancorado na criação de riqueza e na sua justa redistribuição. Mas por esta ordem. Não se pode distribuir o que não existe. E é precisamente isso que os Estados têm feito. Gastar agora pagando mais tarde. Mas o amanhã de ontem é hoje. Enquanto a despesa pública não parar de aumentar e a produtividade não crescer a ritmos muito superiores aos atuais, será impossível aliviar os trabalhadores. Todos e não apenas os do salário mínimo. Emprego e pobreza são palavras que não podem andar casadas. Porque nenhum casamento assim tem futuro.

Jurista

