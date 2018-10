Energias renováveis? Sim, obrigado!

De facto, a necessidade do seu aparecimento e da sua aplicação foi amplamente debatida, tendo os governos de então decidido pela sua criação para o desenvolvimento do modelo de mercado eléctrico na Península Ibérica; no decurso do tempo e sucessivas evoluções do conceito e de suas aplicações, poder-se-iam ter tomado outras decisões, mas a questão não me parece complicada: deixe-se uma entidade com vocação própria para o assunto - a ERSE - fazer bem as contas todas e proceda-se ao respectivo acerto. Discuta-se, em paralelo, se devem continuar a existir e como.

Estou convicto de que a redução do custo da electricidade nos consumidores será o resultado no final deste exercício e, nesse sentido, aplauda-se a iniciativa política do Bloco de Esquerda em pôr o tema a escrutínio.