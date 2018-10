António José Teixeira 26 de outubro de 2018 às 13:00

Escrutinamos pouco, exigimos de menos O debate orçamental cruzou-se esta semana com ajustes de contas com um passado muito recente. Depois de ter criticado o Presidente da República, Cavaco Silva aproveitou as memórias para chamar "artista" a António Costa. A "geringonça" ficou-lhe atravessada…