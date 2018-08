Especuladores indiferentes aos planos de Musk

As acções reagiram imediatamente em alta, provocando perdas aos muitos investidores que têm vindo a apostar na queda dos títulos. Aliás, chegou a especular-se que esta atitude do presidente executivo da Tesla teria como objectivo "tramar" estes investidores com posições curtas na empresa. No e-mail que enviou aos seus colaboradores três horas depois do famoso "tweet", Musk chega a afirmar que "tratando-se da acção que, na história dos mercados accionistas, é a que tem mais apostas na queda, estar cotada significa que há um grande conjunto de pessoas que têm um incentivo para atacar a companhia". Mas os primeiros dados conhecidos demonstram que, para já, os especuladores não arrendam pé da Tesla. Os números citados pelo Financial Times apontam para que o valor investido em posições curtas se tenha mantido desde que a cotada apresentou resultados na semana passada. Um posicionamento que pode revelar que estes investidores não acreditam que Musk avance com a retirada de bolsa. E que há mais argumentos para a queda das acções.

Jornalista