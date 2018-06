Especuladores põem malas à porta ao CEO da Samsonite 

O líder da empresa de malas foi obrigado a demitir-se do seu cargo, após um ataque de um investidor que aposta na queda dos títulos. Ramesh Tainwala apresentou a sua carta de demissão no final da semana passada, depois de a administração ter sido confrontada pelas alegações da Blue Orca Capital de que o gestor terá falsificado credenciais de educação, segundo uma notícia divulgada pela Bloomberg. Mas o ataque deste especulador não se ficou pelas alegadas falsificações no currículo. A Orca acusou Tainwala de lapsos e de um modelo de governo de sociedade pobre. Estas acusações, divulgadas num relatório, atiraram as acções da Samsonite para uma queda de 21% e tirando 1,3 mil milhões de dólares ao valor de mercado da empresa. Um desempenho que terá forçado à saída do antigo CEO. A mudança na liderança da empresa de malas levou as acções a disparar 9,9%, o maior ganho em seis anos. Mas esta não é a primeira vez que o "hedge fund" afunda as acções de uma empresa. Uma nova táctica dos especuladores para garantir a queda das acções?

