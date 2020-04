Espelho meu

Considerando uma lógica de bem-estar, recorrendo a indicadores como a esperança de vida à nascença ou a taxa de suicídio, conclui-se que Portugal apresenta um desempenho melhor do que as economias leste-europeias.

Nos últimos anos, Portugal foi apanhado e ultrapassado pelo grupo de países do Leste da Europa. Enquanto Portugal crescia em média 2% em termos reais nos últimos cinco anos, aquelas economias expandiam-se a taxas confortavelmente acima de 3%. Mas será o crescimento real do produto interno (PIB) global ou do PIB por habitante uma boa métrica para avaliar o progresso económico ou o bem-estar de uma economia?





Considerando uma lógica de bem-estar, recorrendo a indicadores como a esperança de vida à nascença ou a taxa de suicídio, conclui-se que Portugal apresenta um desempenho melhor do que as economias leste-europeias. Concretizando: a esperança de vida à nascença em Portugal ascende a 81,3 anos que compara com níveis entre 81 e 75,9 anos no Leste europeu. Por outro lado, a taxa de suicídio é 9,2 por 100.000 em Portugal e compara com valores entre 12,4 e 17,5 nestas economias. Analisando a mediana da riqueza líquida, a maioria destas economias apresenta valores inferiores a Portugal, sendo também os sinais de desigualdade mais acentuados nas economias de leste que em Portugal (embora com exceção da Polónia). A despesa social é igualmente superior em Portugal, correspondendo a cerca de 25% do PIB que compara com valores em torno de 10% do PIB. Todavia, a demografia e as condições de mercado de trabalho poderão justificar, parcialmente, este comportamento, uma vez que as diferenças observadas não são irrelevantes: a população com mais de 65 anos representa 20% da população portuguesa face a 18% naquelas economias, embora a taxa de desemprego de 6,5% em Portugal compare com valores que oscilam entre 9,8% e 4%.