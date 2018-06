EUA tomam a dianteira nas apostas dos gestores

O arranque de 2018 foi marcado por alguma turbulência. Em Fevereiro, a subida dos juros da dívida americana fez soar os alarmes e levou a quedas significativas dos principais índices mundiais. As praças norte-americanas foram particularmente afectadas, depois de meses a atingirem recordes sucessivos. Mas, nas últimas semanas, e com os holofotes virados para a incerteza política em Itália, as bolsas do Velho Continente aceleraram as quedas e distanciaram-se dos índices de Wall Street que voltaram a máximos históricos. E este melhor desempenho das acções americanas já está a ter reflexo nas apostas dos especialistas. O último inquérito do Bank of America/Merrill Lynch revela que, pela primeira vez em 15 meses, os gestores de fundos têm uma posição "overweight" em relação aos mercados accionistas dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, saíram das acções europeias e dos mercados emergentes. Neste inquérito, onde foram consultados 235 gestores de fundos com um total de 684 mil milhões de dólares em activos sob gestão, 64% apontam os Estados Unidos como a região onde os lucros das empresas têm melhores perspectivas; em todas as outras regiões, as perspectivas são negativas. Os Estados Unidos vão na frente. Por quanto tempo?

