Facebook passa factura elevada aos "hedge funds"

O mau comportamento surgiu após a divulgação dos resultados do primeiro semestre. Após 12 trimestres sempre a superar as estimativas dos analistas, desta vez o Facebook ficou a abaixo. As receitas aumentaram 42% para 13,2 mil milhões de dólares, quando a projecção média apontada pelos analistas inquiridos pela Bloomberg era de 13,3 mil milhões. E os investidores não se ficaram com meias medidas, castigando fortemente a empresa de Mark Zuckerberg no mercado, que até agora era uma das meninas bonitas de Wall Street. A par de outras grandes tecnológicas, o Facebook era mesmo uma das grandes apostas dos fundos de cobertura de risco. E, por isso mesmo, a queda dos títulos da empresa passou uma factura elevada aos "hedge funds". Apenas num dia, estes fundos viram desaparecer seis mil milhões de dólares, segundo contas divulgadas pelo MarketWatch. Por contabilizar ficam as perdas nos outros fundos de investimento e nos ETF, onde o Facebook também é uma das grandes apostas.

