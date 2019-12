Falar bem inglês

A vinda de estudantes estrangeiros é não só uma fonte de receitas para as universidades, mas também as ajuda a ganharem maior reputação pelo facto de serem mais internacionais.

De acordo com o relatório de 2019 da EF Education First, que apresenta o índice de proficiência na língua inglesa de 100 países, Portugal está em 12.º lugar, atrás apenas de países do Norte e Centro da Europa, da Singapura e da África do Sul, sendo que no ano anterior Portugal estava em 19.º lugar. Esta evolução é muito positiva para o nosso país, podendo retirar-se várias ilações que podem ser interessantes para apoiar o posicionamento de Portugal no mundo.