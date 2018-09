FANG ou BAT: quem tem mais margem para subir? 

FANG é um acrónimo que engloba algumas das maiores tecnológicas norte-americanas (Facebook, Amazon, Netflix e Alphabet, a casa-mãe do Google). Mas as gigantes tecnológicas chinesas também têm direito a um acrónimo: BAT (Baidu, Alibaba e Tencent).

Mas, se apesar das quedas recentes as tecnológicas americanas, no geral, estão em alta, o mesmo não se pode dizer das rivais chinesas, frisa a CNBC. O forte desempenho registado em 2017 levou mesmo alguns analistas a antecipar que as gigantes chinesas poderiam desafiar o estatuto das americanas, este ano.

No entanto, desde o início do ano, as três tecnológicas chinesas somam perdas e, no global, viram o seu valor de mercado "encolher" em cerca de 168 mil milhões de dólares. Segundo a mesma fonte, são vários os factores que explicam este desempenho negativo, desde os receios em torno das suas avaliações, às questões regulatórias na China e, claro, à guerra comercial com os Estados Unidos.