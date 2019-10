Ferrovia: Que futuro?

Creio existir actualmente um largo consenso em relação à rede ferroviária nacional: está desajustada às necessidades do País, sendo incapaz de fazer face às exigências da procura existente e potencial.



Resumindo, é um travão ao desenvolvimento da economia portuguesa.



O porquê é conhecido e reconhecido por todos: há décadas que o País não investe na rede. Ressalvando alguns troços, a rede de hoje é quase a mesma e quase nas mesmas condições de há 60 anos.



O seu estado é bem o espelho do abandono a que o País votou o caminho-de-ferro nas últimas décadas, optando pelo betão e pela rodovia, abandonando por completo a ferrovia.



Por isso, o transporte ferroviário de passageiros e de mercadorias é absolutamente marginal e não corresponde às necessidades do País, quer na mobilidade, quer na logística, quer na descarbonização da economia.



No essencial, a rede ferroviária caracteriza-se por apresentar troços:

a) com inúmeras limitações de velocidades;

b) com falta de cruzamentos adequados, que restrigem a circulação de comboios de 750 metros;

c) com pendentes desajustadas e muito limitadoras;

d) com deficiente manutenção;

e) com deficiente cobertura de comunicações.



Tudo isto impõe fortes restrições á circulação ferroviária, tornando-a ineficiente e desajustada.



Dito isto parece que hoje o País ganhou consciência sobre esta situação e de todos os quadrantes se começa a considerar que temos de investir na rede ferroviária, modernizando-a, tornando-a eficiente e tecnológicamente avançada que permita fazer face à actuais e futuras necessidades.



Mas será que é isso mesmo que o País quer? Estará o País preparado e disponível para o efeito?



Objectivamente, o País precisa de definir que ferrovia efectivamente pretende e que meios está disponível a alocar para o efeito sabendo que qualquer decisão de hoje só terá efeitos vários anos depois.



Ou seja, precisamos de uma política e de um plano estratégico a longo prazo.



E esta e este têm de ser fruto de um amplo consenso nacional.



Têm sobretudo de corresponder a um consenso das principais forças políticas e dos principais stakeholders.



Uma estratégia e um plano que não estejam dependentes do calendário eleitoral.. Uma visão e um plano que não mude com cada Governo ou com cada Administração da IP.



Uma estratégia que seja o mais consensual possível, construída conjuntamente pelasprincipais forças políticas as quais devem ser capazes de ultrapassar divergências ideológicas e construir uma política e um plano para a rede ferroviária, em conjunto com os principais atores do sector, concentrando-se no interesse nacional.



Os recursos do País são demasiado limitados para que cada Governo faça tábua rasa da política e do plano gizados anteriormente e tudo queira avaliar e fazer de novo.



Precisamos deste consenso, a longo prazo, para que os necessários investimentos em material circulante possam ser feitos.



Precisamos que todos cooperem, para que o País seja dotado de uma moderna e eficiente rede ferroviária.



E que este consenso, esta estratégia e este plano se mantenham nos próximos 20 anos, independentemente dos ciclos eleitorais e dos titulares da Tutela e da IP.



Para bem da mobilidade, da logística e da descarbonização da economia, espero que todos consigamos este consenso.



Para bem de Portugal e dos Portugueses.