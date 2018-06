Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 24 de junho de 2018 às 21:30

Fim do ISP? Cortem despesa! A semana passada foi a melhor prova de que os portugueses têm razões para se divorciar dos políticos que os governam. O fim do "adicional" ao ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos), foi aprovado com a ajuda de PCP e Bloco. Os dois partidos são os mesmos que disseram "sim" ao Orçamento do Estado para 2018, que manteve esse adicional.