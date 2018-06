Flic-flac e mortal encarpado da bolsa portuguesa

Há duas semanas, neste mesmo espaço de opinião, defendi que as correcções na bolsa portuguesa continuavam a ser boas oportunidades de compra. No dia seguinte, o PSI afundava-se para baixo do importante nível dos 5.500 pontos e os ursos clamavam vitória. Mas foi sol de pouca dura e rapidamente a bolsa portuguesa retomou o seu ritmo de subidas, recuperando a zona dos 5.500 pontos.Uma vez mais, a bolsa portuguesa provocou um abanão das "mãos fracas", fazendo muitos temer o final do "bull market" e rapidamente, qual ginasta de alto nível, fez um flic-flac com mortal encarpado e deu a volta a uma situação complicada, frustrando aqueles que temeram o pior, abrindo a porta aos que estavam de fora e queriam entrar.Na passada semana, Altri, Navigator e Semapa estabeleceram novos máximos históricos e a EDP Renováveis colou-se a eles. Apesar disso, a euforia anda afastada dos jornais, televisões e fóruns. E, ao primeiro sinal de quedas, os fantasmas do final do "bull market" aparecem. Quantas vezes ele já foi decretado morto e ressuscitou qual filme sobre mortos-vivos? E nos Estados Unidos as recentes quedas que todos anunciaram como marcando o fim do ciclo dourado das bolsas norte-americanas e que, na semana passada, deram origem a novos máximos históricos do Nasdaq?Um dia aparecerão sinais de fraqueza e mudarei a minha opinião. Mas para quê antecipá-los ou sofrer por antecipação com medo de cruzarmos qualquer esquina?O "bull market" mais odiado da história continua. Sem euforias. Com correcções. Sem primeiras páginas de jornais. Com cepticismo. Sem fogo-de-artifício. Com máximos históricos de algumas acções. Sem sinais de fraqueza. E comigo de fato de touro vestido há muito tempo e sem vontade de o trocar neste Verão que parece Inverno.



