Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 12 de dezembro de 2019 às 20:36

Foi o caro leitor que pediu esta mudança na lei das PPP?

Não foi o leitor que pediu, mas é o leitor que vai pagar se as coisas correrem mal. No país com um dos piores historiais nas PPP, seria exigível que mudanças relevantes no controlo deste instrumento fossem justificadas de forma clara.