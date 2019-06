Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 30 de junho de 2019 às 21:30

Foi você que votou nestes deputados?

O Parlamento votou favoravelmente uma moção do PCP que condena “a repressão de manifestantes na Ponte 25 de Abril ordenada pelo Governo autoritário do PSD e de solidariedade com as suas vítimas".