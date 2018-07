Fortuna de Zuckerberg já supera a de Buffett 

O Facebook tem sido notícia nas últimas semanas, mas não pelos melhores motivos. O caso sobre a utilização indevida de dados pessoais, que envolve a rede social de Mark Zuckerberg e a Cambridge Analytica, dominou as atenções dos investidores. Mas nem por isso as acções deixaram de valorizar.

Os títulos fecharam a última sexta-feira a subir mais de 2% para 203,23 dólares, um recorde de fecho. E este não é o único máximo fixado pela tecnológica este ano. O Facebook renovou valores inéditos ao longo de Junho e Julho, indiferente ao escândalo que envolve a companhia. A forte valorização das acções tem permitido a Zuckerberg aumentar o valor da sua fortuna.

O maior accionista da empresa de redes sociais vendeu 3,5 mil milhões de dólares em acções do Facebook este ano, aproveitando o bom momento do mercado. De acordo com o MarketWatch, a fortuna de Zuckerberg está agora avaliada como a terceira maior do mundo, superando a do bilionário Warren Buffett.

À frente de Zuckerberg na lista dos mais ricos fica agora apenas Jeff Bezos e Bill Gates. Zuckerberg tem uma posição avaliada em 77 mil milhões de dólares no Facebook. Para já, os investidores continuam a fazer um "gosto" às acções do Facebook.

Jornalista