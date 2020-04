Frulact, uma história de sucesso

A recente venda da Frulact, uma empresa multinacional portuguesa do setor agroalimentar, a uma multinacional francesa, catapultou o nome de João Miranda para as parangonas das notícias diárias – pelos melhores e bons motivos, deve dizer-se.





Fundador e presidente da empresa, João Miranda construiu com a Frulact uma história empresarial de sucesso. Há cerca de cinco anos, concebi na Espaço Visual, consultora agrícola líder de mercado, de que sou CEO, um ciclo de conferências para dar a conhecer estas histórias de sucesso empresarial.





O primeiro orador que convidei foi João Miranda e a história empresarial que contou da criação e evolução da Frulact é um daqueles “case studys” que merecia ser contado e estudado nos cursos de Gestão e Economia das universidades portuguesas.





Desde o nascimento num pequeno barracão nortenho no fundo do quintal até à internacionalização e a conquista de mercados tão díspares como França, Tunísia, Marrocos, África do Sul ou Canadá, a Frulact tornou-se uma imagem de marca portuguesa que o nosso país exporta com sucesso para mercados internacionais muito competitivos.





Um percurso internacional que teve os seus revezes, mas que colou a João Miranda uma imagem de empresário pioneiro e desbravador de novas experiências e abordagens de internacionalização a mercados mais evoluídos e competitivos.





Além disso, João Miranda mudou o paradigma da relação com os clientes e com o mercado, ao não se limitar a vender um produto a pedido dos clientes, mas a investir na investigação e na inovação e, assim, lançar um catálogo de novos produtos que desafiaram a indústria agroalimentar a testar as novidades produzidas pela Frulact para as lançar nos respetivos mercados.





Como empresário português, tenho pena que Portugal, na área agroalimentar, não tenha conseguido ainda gerar “100 Frulact” para atrair mais investimento estrangeiro, quer para compra das empresas, quer pela atração de outras empresas e investimento.





Há cinco anos, João Miranda, com a sua história de vida e de empresário, prendeu a atenção de várias dezenas de pessoas que se deslocaram ao auditório da Espaço Visual, na zona industrial de Gondomar, para o ouvir.





Os jovens empreendedores presentes que tiveram o prazer e a oportunidade de o ouvir levaram para casa uma história de vida assente na seguinte premissa: não há impossíveis, há apenas sonho, ação, competência, profissionalismo, capacidade de assumir riscos.





Espero que João Miranda possa ainda ter tempo e vontade para continuar a divulgar a sua experiência empresarial como conferencista em universidades, institutos superiores, politécnicos, incubadoras, etc...! O sucesso da Frulact pode ser o sucesso de muitos outros jovens empresários portugueses que queiram aprender, conhecer, informar-se, para fazer as coisas bem feitas colocando o mercado português do tamanho do globo terrestre, dando-lhe escala para alta produtividade e valor acrescentado.