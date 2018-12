Frustração para ursos e touros

Após uma semana de ausência, regresso e encontro o mercado português com o mesmo padrão, frustrando expectativas de ursos e touros. Em Outubro, neste mesmo espaço de opinião, despi o fato de touro que trazia vestido há muito tempo. A falta de força da praça nacional a isso me obrigou e, de uma forma fria e disciplinada, deixei de estar optimista em relação à Bolsa portuguesa. Mas também não vesti o fato de urso pois não havia sinais suficientemente fortes que me levassem a isso.Agora que Dezembro já deu à costa, continuo com o mesmo sentimento em relação ao mercado. Mais do que vendedores fortes, aquilo que salta à vista é a ausência de compradores fortes que levaram a Bolsa portuguesa, nos últimos meses, a perder todo o "momentum" que trazia de trás.Quando o nosso mercado começa a cair, os ursos acreditam que é desta que ele vai afundar mas rapidamente ele recupera e, quando as subidas aparecem e os touros voltam ao mercado na esperança que a tendência de subida regressa, rapidamente o mercado cai. Nada fazer continua a ser a melhor opção das últimas semanas, por muito que isso pareça contranatura para a maioria dos investidores.Em termos de análise técnica, é fácil perceber o que me fará de novo ficar optimista. Se o PSI voltar a romper consistentemente a resistência dos 5000/5050 pontos, esse será um sinal de força inequívoco e eu abraçarei - com o maior prazer - a causa dos touros. Mas, nas últimas semanas, sempre que um ressalto leva o índice nacional para junto desses níveis, fraqueja e perde força.Para quem acompanha minuto a minuto o mercado, até parece que muita coisa acontece. Mas, se ignorarmos a espuma dos dias, pouco tem acontecido. E se a Bolsa portuguesa ultrapassar os 5050 acordem-me porque a festa vai recomeçar. Até lá, há que resistir à tentação de ir atrás de enésimas tentativas de ressalto.

Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui



Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com