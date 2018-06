Fundos que não respeitam as regras europeias

Porque o fazem? Porque seguir um indexante bolsista é uma estratégia mais simples e segura e mais barata porque não exige um investimento elevado em tecnologia nem custos salariais em analistas e especialistas.

Mas ao anunciar que gerem ativamente a sua carteira atraem clientes que procuram maiores rentabilidades e, acima de tudo, clientes dispostos a pagar comissões mais altas na esperança de que o fundo tenha especialistas de mercado e tecnologia informática que lhe permita retornos superiores à média.

Desta forma enganam os potenciais clientes e conseguem obter comissões elevadas sem a contrapartida de procurar rentabilidades mais altas para os clientes.

A Better Finance denunciou o tema em 2014 e a ESMA investigou o tema, mas manteve um preocupante silêncio sobre os resultados do seu trabalho. Agora a própria Better Finance investigou estas práticas fraudulentas e publicou os nomes dos fundos que assim atuam.

Na sequência dessa denúncia a autoridade inglesa para o mercado de capitais, a FCA (Financial Conduct Authorithy, o regulador comportamental britânico do setor financeiro), tomou a decisão corajosa de obrigar 64 fundos sediados no Reino Unido a pagar indemnizações aos detentores de Unidades de Participação.

Os reguladores portugueses não se pronunciaram ainda no sentido de identificar os fundos deste tipo comercializados em Portugal, alertar os clientes e potenciais clientes e forçar a implementação das regras europeias no mercado português. Era importante que o fizessem para dissipar suspeitas que possam recair sobre a maioria de fundos sérios que atuam no nosso mercado.

A Better Finance é uma federação europeia que agrega as associações de investidores e utilizadores de produtos financeiros. A sua missão passa pela defesa dos interesses dos consumidores de produtos financeiros. O único membro português da Better Finnance é a Associação dos Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais (ATM) sediada no Porto.

Economista

