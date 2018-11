Futebol… O desafio do negócio dentro dos negócios O futebol contribui com cerca de 456 milhões de euros para o PIB e gera mais de dois mil postos de trabalho em Portugal, considerando apenas os impactos diretos da Liga Portugal e das suas sociedades desportivas.

Os passos que necessita de dar enquanto indústria são desafiantes. Tal como sucedeu no setor do turismo e do real estate, nos anos 90, com a entrada das grandes marcas e em que trabalhei mais de 20 anos, também no futebol se exige que ocorra um abanão técnico, tendo em vista a sua potenciação enquanto indústria.

O negócio da indústria do futebol só é possível com uma Liga credível e transparente nas suas contas e nas dos seus emblemas. Conhecer a realidade financeira dos clubes não é um ato de espionagem, mas sim uma forma de nos unirmos contra uma dimensão maior: a concorrência de outras Ligas que vão ocupando o espaço internacional (comercial, de parceiros e de visibilidade nos adeptos) e a nova distribuição financeira nos figurinos internacionais.

O nosso posicionamento deve ser comum, pela valorização das competições profissionais e pela clara industrialização do futebol nacional, com competência e com rigor. Só assim, podemos partir para a internacionalização da Liga Portugal e, consequentemente, das suas competições e emblemas. Porque o nosso mercado é pequeno, com 11 milhões de habitantes, e disputamos os mesmos territórios de patrocínio de marcas, com orçamentos cada vez mais criteriosos. As grandes marcas internacionais querem o todo e não as partes, e essa deve ser a nossa ambição, para atingirmos orçamentos realmente capazes de fomentar a mudança na e para a indústria.

Desta forma, a Liga Portugal e as sociedades desportivas têm de ser capazes de definir sistemas de planeamento, de executar e monitorizar, implementando ferramentas efetivas de "balanced scorecards".

Diretora executiva de Marketing da Liga Portugal

Artigo em conformidade com o novo Acordo Ortográfico