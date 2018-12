George Soros está a "shortar" o Facebook?

As posições curtas são uma verdadeira dor de cabeça para o gestor de qualquer empresa. Ainda que as participações a descoberto acima de 0,5% do capital tenham que ser comunicadas ao regulador, nem sempre é fácil "controlar" estas apostas negativas, sobretudo em empresas de maior dimensão.

É o caso do Facebook, que tem estado sob forte pressão em bolsa. Mas, após uma declaração de George Soros sobre a dona da rede social, Sheryl Sandberg, a número dois da empresa liderada por Mark Zuckerberg, pediu, em Janeiro, aos seus funcionários que pesquisassem o bilionário.

Segundo a notícia avançada pelo New York Times, a empresa admitiu que a responsável pelas operações do Facebook mandou analisar os investimentos de Soros na empresa, dado o seu peso enquanto investidor e as suas críticas às empresas do sector tecnológico.

O milionário chamou uma "ameaça" ao Facebook e ao Google no Fórum Mundial da Economia. Estas críticas ocorreram num momento em que a empresa de redes sociais enfrentava um escrutínio público devido ao acesso indevido a informação dos utilizadores. Sandberg queria garantir que Soros não tinha motivações financeiras para pressionar o Facebook.