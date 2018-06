Google e Amazon muito caras para o Dow Jones 

Tudo porque são demasiado caras. De acordo com uma notícia da CNBC, a admissão destas duas empresas iria causar um problema de "pesos" no índice accionista norte-americano, uma vez que o índice é calculado com base no valor das cotações. Admitir no índice as duas companhias, que negoceiam com uma cotação superior a 1.000 dólares, iria introduzir uma grande discrepância entre as 30 empresas do Dow Jones, diz a mesma notícia. "A Amazon, a Google, ou até mesmo o Facebook provavelmente nunca vão ser vistas no Dow Jones, só por causa dos pesos do preço", explica Nick Colas, da DataTrek Research, à CNBC. A Boeing é, actualmente, a empresa com maior peso no índice. Com uma cotação de 346 dólares, a companhia aérea representa 9,5% do Dow Jones. Esta discussão surgiu depois de a General Electric ter sido substituída pela Walgreens Boots Alliance no Dow Jones. A escolha suscitou críticas, mas face ao valor a que negoceiam as tecnológicas de Wall Street, o sector continuará representado apenas no Nasdaq e no S&P 500.

