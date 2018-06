Guerra comercial tira apetite aos chineses

A relação entre Washington e Pequim está cada vez mais tensa e já está a ter impacto no apetite dos investidores chineses. É que, segundo os dados citados pela agência Reuters, desde o início do ano, as empresas chinesas gastaram 1,6 mil milhões de dólares (1,38 mil milhões de euros) na compra de activos dos Estados Unidos. Ora, este valor representa uma diminuição de quase 80% face ao mesmo período do ano anterior. Pelo contrário, investiram 45,1 mil milhões de dólares (38,8 mil milhões de euros). Mais 39% do que no período homólogo. "Agora estamos focados nos negócios na Europa e deixámos as operações nos Estados Unidos à espera. A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, se não for no curto prazo, será um tema no médio prazo e vai demorar algum tempo a passar", explicou à Reuters Lin Feng, CEO da empresa de consultoria em investimento chinês DealGlobe. Outras regiões, nomeadamente a Europa, passam assim a estar no radar dos chineses que deverão continuar a evitar o outro lado do Atlântico, caso as tensões se mantenham.

