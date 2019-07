João Carlos Barradas 30 de julho de 2019 às 10:30

Há quem se revolte

Putin contava com uma taxa de aprovação em Junho de 68%, segundo o Centro Levada, a mais reputada instituição de estudos de opinião pública da Rússia, aquém do recorde de 87% de Agosto de 2014 no rescaldo da anexação da Crimeia.