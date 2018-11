Halloween no parlamento

Back to basics

Isaac Asimov

Dixit

Manuel Villaverde Cabral

Beleza orçamental

A deputada Isabel Moreira foi fotografada pela agência Reuters a pintar as unhas no plenário da Assembleia da República durante o debate sobre o Orçamento do Estado para 2019.





Bolsa de valores

Até 16 de Novembro, pode ver a exposição "What Do They Feel?" do norte-americano Matt Mullican, na Cristina Guerra Contemporary Art (Rua de Santo António à Estrela 33), com 16 obras, a maioria de grandes dimensões, com preços que vão dos 25.300€ a 80.500€. Duas delas estão reservadas. Obras de Mullican estão presentes em várias grandes colecções internacionais de arte contemporânea.

"Aquilo a que estamos a assistir no Brasil é à dificuldade que há em pôr termo a um longo regime convencido de possuir a verdade, como é o caso do PT, e identificar as forças capazes de o substituir."A nutricionista Cláudia Cunha tem mais um livro que aborda os problemas sentidos por quem tem frequentemente barriga inchada, cólicas, gases, obstipação e más digestões. Com o título "Livre Trânsito", o livro é um guia de boa alimentação baseado num regime alimentar baixo em FODMAP, tema que estudou no King's College, de Londres. Como a autora refere na introdução, a dieta baixa em FODMAP baseia-se nos alimentos que podem provocar determinados sintomas, todos eles relacionados com desconforto no sistema digestivo e em particular no intestino. O nome FODMAP vem da conjugação das iniciais de Fermentáveis, Oligossacáridos, Dissacáridos, Monossacáridos e Polióis. Os oligossacáridos, dissacáridos e monossacáridos são hidratos de carbono constituídos por moléculas de açúcar e os polióis são moléculas de açúcar com uma cadeia de álcool. Todos são fermentados pelas bactérias da flora intestinal, contribuindo nomeadamente para a formação de gases. Esta dieta baixa em FODMAP permite identificar os alimentos que podem ser prejudiciais para o intestino e perceber aqueles que são mais favoráveis para cada pessoa. O livro aborda as principais patologias intestinais, tem conselhos práticos sobre a dieta baixa em FODMAP, o processo de reintrodução de alimentos, os respectivos planos de dieta e uma série de receitas. Cláudia Cunha editara em 2016 o livro "Doce veneno - Plano de 21 dias para se livrar do açúcar de uma vez por todas". Este novo "Livre Trânsito - O Regime Alimentar Baixo em FODMAP" é editado pela Esfera dos Livros.





O cinema ideal mostra fotografia

O Cinema Ideal existe graças à determinação da Casa da Imprensa, dona do espaço, em manter ali uma sala de cinema. Agora, a Casa da Imprensa e o Cinema Ideal associam-se numa mostra de filmes a realizar anualmente na qual os temas relacionados com a imprensa estarão em destaque. Nesta primeira edição, o mote é a fotografia, com um conjunto de seis filmes sobre fotógrafos e a antestreia de um filme que adapta um livro de um dos grandes repórteres de guerra do nosso tempo, "Mais um Dia de Vida", de Ryszard Kapuscinski. Ao longo de uma semana, de 1 a 7 de Novembro, com duas sessões diárias às 15:45 e 19:15, podem ser vistos filmes sobre Robert Frank, Gérard Castello-Lopes, Robert Mapplethorpe, Robert Doisneau, Vivian Maier e Sebastião Salgado. Os bilhetes têm o preço único de 3€ e os filmes sobre os fotógrafos serão lançados em DVD (ao preço de 5€) e disponibilizados nos videoclubes das plataformas de televisão e na Filmin. São estes os filmes: "Mapplethorpe - Vejam as Imagens", de Fenton Bailey e Randy Barbato; "Robert Frank, Não Pestanejes", de Laura Israel; "Robert Doisneau, o Rebelde do Maravilhoso", de Clémentine Deroudille; "À Procura de Vivian Maier", de John Maloof e Charlie Siskel; "Olhar / Ver - Gérard, Fotógrafo", de Fernando Lopes; e "O Sal da Terra - Uma viagem com Sebastião Salgado", de Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado.



Exibicionismo ou intimismo?

O novo disco de Annie Clark, aliás, St. Vincent, é um exercício de disfarce e sedução. Vamos por partes: há cerca de um ano, St. Vincent lançou "Masseduction", um disco duro e cru - maquilhado de látex e carregado de insinuações sexuais, onde ela ensaiava contar pequenas, mas vigorosas histórias de atracção, envolvimento, ruptura -, muito dele certamente autobiográfico após uma relação tempestuosa com a modelo Cara Delevingne. Um ano depois, Annie Clarke fechou-se dois dias num estúdio em Nova Iorque para gravar novas versões desse álbum de 2017, mas, em vez do som incisivo da banda com que trabalhou, agora usa apenas piano e por vezes guitarra acústica. Refez completamente, do ponto de vista vocal e musical, 12 dos 13 temas originais (só falta o pequeno interlúdio de "Dancing With A Ghost" que se incorpora logo na faixa escolhida para abertura no novo alinhamento, "Slow Disco"). O nome escolhido para esta versão acústica é toda uma proclamação - em vez do ambíguo e provocante "Masseduction", agora o conjunto destas revisitadas canções leva o título de "MassEducation", como se o propósito fosse mostrar o primado da suavidade, do romance e da saudade. Continua a ser um disco pop, mas em que as palavras se tornam muito mais fortes, no qual o dramatismo vocal se destaca e o intimismo se sobrepõe ao exibicionismo anterior. Toda uma conversão - ou como as versões acústicas são um passaporte sem destino anunciado. No Spotify.



Salsa renovado

José Duarte começou as suas lides de restauração na Tia Matilde, há umas dezenas de anos. Cedo se interessou pela cozinha tradicional portuguesa, sobretudo pela alentejana, foi trabalhando em diversos restaurantes conhecidos e ao mesmo tempo frequentou a Escola de Hotelaria de Lisboa. Em Agosto de 2005, abriu em Alvalade o Salsa & Coentros, na época com Belmiro de Jesus na cozinha. O restaurante rapidamente ganhou nome e merecida fama baseado num conceito: qualidade, serviço e preço honesto. Treze anos depois, no final deste Verão, José Duarte resolveu refrescar a casa: foram-se as cores mais escuras, as paredes ganharam luz, as janelas ganharam vida e resguardo do exterior. A casa ficou mais alegre e ao mesmo tempo ganhou intimidade. Felizmente, as mudanças são só de decoração, a qualidade da cozinha mantém-se, assim como um sensato equilíbrio de preços. A escolha de vinhos é cuidada e há sempre um vinho recomendado, que vale a pena experimentar. A casa fez fama com as suas entradas (as favinhas de coentrada, as empadas de galinha, os pimentos com coentros, a paiola de porco preto, o queijo de cabra de leite fervido), com petiscos como ovos mexidos com túbaras, ou coisas ainda mais sérias como a vitela Salsa & Coentros, o arroz de perdiz, o bacalhau confitado. Para além de doces conventuais, há sobremesas de época, como é o caso, agora, do marmelo cozido. A nova decoração ajuda ao conforto da casa e ainda bem que a qualidade se manteve. Rua Coronel Marques Leitão, 12 (junto aos Bombeiros e Mercado de Alvalade), telefone 218410990, encerra aos domingos.