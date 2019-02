Indisciplinados porquê?

Muitos investidores perdem dinheiro em Bolsa pela falta de disciplina. Alguns têm uma boa visão do mercado, um bom plano de "trading" mas depois a incapacidade de cumprirem o planeado acaba por torná-los investidores perdedores. Até hoje, não conheci um único investidor indisciplinado com sucesso nos mercados.



Porque é que alguns investidores que, na sua vida quotidiana, são pessoas disciplinadas, nos mercados, muitas vezes, não o conseguem ser? Quais as razões que levam a que isso aconteça?



- Negociar acima dos seus limites. Quando um investidor abre posições maiores do que os seus limites razoáveis está a correr riscos grandes e isso afeta todo o seu lado emocional. Qual a dimensão ideal de cada posição? Depende de investidor para investidor mas Livermore falava no "sleeping point", ou seja, quando não conseguir dormir por causa do mercado é um sinal inequívoco de que as suas posições são maiores do que o que deveriam ser.



- A pressão de ganhar dinheiro. Isto pode ter a ver com uma série de maus resultados recentes, alguns custos adicionais que tenham acontecido ou a necessidade de ter um rendimento fixo por mês podem colocar uma pressão adicional de sucesso que leva a que o investidor perca a disciplina, tal a pressão colocada por essa necessidade.



- Distrações criadas pelo meio envolvente. Sobretudo em momentos mais monótonos do mercado, tudo o que envolve um "trader" (telefonemas, televisão, redes sociais, etc.) pode ser o suficiente para criar uma perda de concentração que pode levar à indisciplina.



- Excesso de confiança. Sobretudo, depois de bons "trades", muitos investidores começam a julgar-se verdadeiros super-homens. Isso leva a que, durante as sessões, esqueçam aquilo que friamente planearam porque se sentem imbatíveis e capazes de tomar decisões a quente.



- Esgotamento físico. Isto é algo que gosto de restringir aos "daytraders" ou aos que acompanham as sessões do princípio ao fim. É mais esgotante do que parece. E o cansaço acumulado, por vezes, tem impacto na disciplina.



- Incapacidade de aceitar as perdas e os falhanços. Deixei para o final aquela que é, na minha opinião, a maior responsável pela perda de disciplina de muitos investidores. A maior parte dos investidores tem dificuldades em assumir as perdas, em admitir que estava errado e perde a disciplina, sobretudo nos "trades" negativos, prolongando-os em busca de uma reviravolta que acaba por nunca chegar.



Negociando virtualmente em contas demo, todos parecemos bastante disciplinados. O dinheiro não é real e as emoções são controláveis. O verdadeiro teste à nossa disciplina apenas surge quando negociamos com dinheiro real. E aí muitos são os que chumbam no teste - o exame mais decisivo de todos.





