Na UBS AM, há 20 anos utilizamos fatores de sustentabilidade em nossa análise, o que nos permitiu acumular experiências e nos coloca hoje em uma posição de liderança diante dos desafios do planeta sob uma perspetiva de investimento. Acreditamos que a incorporação de informações extra-financeiras na análise tradicional leva a melhores decisões financeiras e, em última análise, a melhores resultados.Existem várias abordagens para integrar a sustentabilidade nos portefólios. Em nossa equipa de Global Sustainable Equities, por um lado, gerenciamos os melhores portefólios da categoria, onde selecionamos empresas com um perfil de sustentabilidade muito bom, e, por outro lado, também gerenciamos fundos temáticos.No primeiro caso, o gestor do fundo constrói a sua carteira selecionando ações e utilizando informações extra-financeiras na sua análise fundamental, escolhendo entre aquelas empresas que têm um perfil de sustentabilidade melhor que os seus concorrentes e um valor de mercado atrativo. Este processo de seleção é apoiado por uma equipa de 30 analistas, dos quais 10 são especialistas em ESG. Coletar informações ambientais, sociais e de governança corporativa em nosso modelo proprietário de ESG, bem como dados de fornecedores externos e indicadores ESG do mercado. A UBS AM tem um histórico de 20 anos usando esta metodologia.Um dos aspetos mais importantes da inclusão de fatores materiais na análise qualitativa das empresas é o contacto direto com as equipas de gestão das empresas do "engagement". No UBS AM realizamos tantas reuniões quantas forem necessárias para conhecer aspetos tão importantes como a cultura, a reputação, etc. de uma empresa que, como dissemos acima, têm um impacto total no valor de mercado. Com tudo isso, construímos uma carteira diversificada de títulos e usamos uma ferramenta de gestão de risco.Na segunda abordagem de fundos temáticos, definimos um universo de investimento baseado nas três megatendências globais: urbanização, crescimento populacional e envelhecimento. Cada uma destas megatendências oferece uma variedade de temas de investimento sustentável a longo prazo; por exemplo, o envelhecimento da população oferece alguns temas como doenças crónicas, planos de pensões, obesidade, etc. Desta forma, selecionamos empresas de um universo de investimento em que pelo menos 20% dos lucros destas empresas provêm de alguns dos temas, embora, na realidade, a maioria das empresas sejam "pure players". Em seguida, selecionamos as empresas com o melhor perfil em termos de sustentabilidade e com o valor de mercado mais atrativo, tal como fazemos na primeira abordagem. Dessa forma, obtemos uma carteira de aproximadamente 60 ações, expostas a temas, que compõem o fundo UBS Long Term Themes.A nossa experiência ensinou-nos que o investimento temático pode conduzir a uma experiência de investimento algo desigual, apesar de investir em temas de longo prazo tão inspiradores como as alterações climáticas, a robótica ou a água, onde o universo de investimento é muito pequeno e o valor pode tornar-se elevado. Por isso, construímos uma abordagem multitemática, diversificada por região e setor, onde os clientes podem investir nesses temas inspiradores, em empresas inovadoras que estão fornecendo soluções para os desafios de longo prazo de crescimento populacional, envelhecimento e urbanização, mas sempre com foco na valorização.Vivemos em tempos de mudança e estamos convencidos de que o desenvolvimento tecnológico e a análise de dados, juntamente com uma maior sensibilidade e consciência social em questões como a proteção do ambiente, as condições de trabalho e a proteção do ambiente, são a chave do nosso sucesso.