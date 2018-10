Inversão ou correcção? Opiniões dividem-se 

Do outro lado do Atlântico, por exemplo, este pode mesmo vir a ser o pior mês para o S&P500 desde Fevereiro de 2009, antes do início do "bull market". Mas, se há alguns analistas que acreditam que se trata de uma correcção até saudável, outros há que alertam que pode ter chegado o momento de inversão de tendência. Mark Haefele, responsável pela estratégia de investimento do UBS Global Wealth Management, defendeu, numa nota enviada aos seus clientes, que a relação entre o risco e a recompensa nas acções mundiais está a ficar mais atractiva. Este especialista acredita que a queda das acções, nomeadamente dos Estados Unidos, tem sido excessiva face aos riscos que existem. Já Kit Juckes, responsável pela estratégia cambial do Société Générale, acredita que os dias bons já terminaram e que o "bull market" e o actual ciclo económico terminaram. Apesar das posições divergentes dos analistas, os investidores parecem confiantes nas acções americanas. Isto porque, na quarta-feira, entraram cerca de quatro mil milhões de dólares nos dois maiores ETF de acções dos Estados Unidos. Alguém terá razão.

Jornalista