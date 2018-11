Investidores demasiado optimistas para os EUA

Mas, após um período tão longo de ganhos surgem cada vez mais dúvidas em relação à capacidade das bolsas para prolongar o desempenho positivo. Enquanto os especialistas, uns mais optimistas do que outros, manifestam algumas preocupações em relação aos perigos que pairam nos mercados, os investidores norte-americanos continuam confiantes na evolução positiva das acções dos EUA. De acordo com um inquérito realizado pela gestora de activos Legg Mason e citado pela CNN Money, dois terços dos investidores esperam que os mercados accionistas dos EUA continuem a subir nos próximos 12 meses. 73% dos inquiridos referem ainda que os EUA têm as melhores oportunidades de investimento, apesar das tensões comerciais com a China e a subida das taxas de juro. Já os millennials apresentam uma posição bem mais conservadora. Mais de metade diz que a sua estratégia de investimento está a ser influenciada pelas memórias de 2008. A memória é curta, mas é bom não esquecer os erros do passado.

