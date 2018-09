Investidores perderam o interesse no ouro?

Mas mais do que o desempenho negativo, o que começa a saltar à vista é o desinteresse dos investidores pelo metal precioso, ou aquilo que o Financial Times chama de "apatia". A falta de interesse pode mesmo ser um dos motivos que levaram a Vanguard, uma das maiores gestoras de activos do mundo, a anunciar a reestruturação do fundo de investimento em metais preciosos e mineiras. O fundo, criado em 1984, acumula uma perda de 24% no último ano e verá o seu nome alterado. Passará de "Vanguard Precious Metals and Mining Fund" a "Vanguard Global Capital Cycles Fund". "Os investidores estão essencialmente a fugir do investimento nelas [mineiras de ouro]", adianta David Neuhauser. O gestor do "hedge fund" Livermore Partners acrescenta que, por exemplo, "no Canadá, que geralmente é um refúgio para o ouro, todos falam de canábis e bitcoin". A crescente popularidade destes investimentos está, assim, a deixar o ouro para segundo plano.