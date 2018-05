Investidores também estendem a mão a Jong-Un 

A Coreia do Norte costumava ser notícia pelo lançamento de um novo míssil. Mas, Kim Jong-Un decidiu mudar o alvo e, agora, em vez de fazer razias à costa japonesa, está determinado em deixar para trás o ambiente de tensão e estabelecer novas relações comerciais. O primeiro passo foi estabelecer um "regime de paz permanente" com a Coreia do Sul. Como se isso não bastasse, o líder norte-coreano agendou para o próximo mês um encontro com o Presidente dos EUA, Donald Trump, adiantando ainda que vai desmantelar o complexo de testes nucleares. Notícias que estão a ser bem recebidas pelos investidores. Mark Mobius, citado pelo MarketWatch, afirmou que "definitivamente" investiria na Coreia do Norte se isso fosse possível. O conhecido investidor afirmou que, numa perspectiva de investimento de longo prazo, quem apostar nesta região desde o início, dada a combinação entre o Norte e o Sul, deverá ter bons resultados. Boas perspectivas de alguém que antecipa uma correcção de 40% no mercado accionista. As próximas semanas serão seguramente decisivas para perceber se a mudança de Jong-Un é definitiva, mas as perspectivas estão a melhorar para o país. Os investidores estão dispostos a assumir o risco?

