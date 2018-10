Investidores vão ter estômago para os resultados?

De acordo com a Forbes, mais de 150 empresas do S&P500 prestam contas ao mercado, esta semana. Trata-se de 35% do valor de mercado do índice norte-americano. Uma percentagem relevante e que pode ter um impacto importante no sentimento dos investidores.

Os últimos tempos não têm sido fáceis para os investidores nos mercados accionistas. Várias são as frentes abertas, da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China aos receios em torno do orçamento italiano, e agora mais recentemente à tensão entre a Arábia Saudita e o Ocidente.

A verdade é que os investidores têm tido vários motivos de preocupação e estes parecem não querer acalmar. Ao mesmo tempo, algumas empresas têm apresentado resultados abaixo do esperado pelos analistas. E esta semana será a mais activa no que toca à publicação de contas dos primeiros nove meses do ano.

De acordo com a Forbes, mais de 150 empresas do S&P500 prestam contas ao mercado, esta semana. Trata-se de 35% do valor de mercado do índice norte-americano. Uma percentagem relevante e que pode ter um impacto importante no sentimento dos investidores. Esta época de resultados decorre, assim, numa altura em que a incerteza está em alta em vários campos e, em consequência, também a volatilidade.

Com tantos temas a causar tensão, os investidores ainda vão ter de arranjar "estômago" para uma sucessão frenética de resultados e perspectivas para os próximos meses. Vão conseguir lidar com tudo?

