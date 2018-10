IPO da Saudi Aramco adiado para Dia de São Nunca

No final de Agosto, várias fontes próximas do processo revelaram que os conselheiros financeiros que estavam a trabalhar na operação foram dispensados. E o IPO que foi qualificado como a "operação do século", já que se estimava que a venda de 5% do capital da petrolífera rendesse 100 mil milhões de dólares e que este montante avaliaria a empresa em dois biliões de dólares, foi mais uma vez adiado. Na sexta-feira, o príncipe saudita terá prometido que a operação iria acontecer dentro de alguns anos, revela a Bloomberg. Pode acontecer "no final de 2020, início de 2021". Em entrevista à agência, Mohammed bin Salman reafirmou os planos de realizar o maior IPO de sempre e explicou este último atraso: primeiro, a Saudi Aramco deve comprar a posição maioritária do Estado na Saudi Basic Industries. A verdade é que a entrada em bolsa da Aramco era um dos elementos-chave do plano de transformação da economia saudita lançado por Mohammed bin Salman. E, para já, está adiada para Dia de São Nunca.

