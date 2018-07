Ana Cristina Silva 29 de julho de 2018 às 19:45

IVA - Prazo do direito à dedução O direito à dedução do IVA suportado pelos sujeitos passivos, ao longo do circuito económico, é um mecanismo essencial no âmbito do funcionamento deste imposto, assegurando que apenas seja onerado com este imposto o consumidor final.