Justiça para Luís Giovani

Como o jovem era negro e cabo-verdiano os jornais não falaram do assunto senão depois da morte, os comentadores encartados ignoraram-no, os Partidos não agendaram o tema para discussão parlamentar e a polícia não tomou ainda as diligências necessárias.

No dia 21 de dezembro Luís Giovani Rodrigues um jovem negro cabo-verdiano de 21 anos foi violentamente agredido por um conjunto de indivíduos nas ruas da cidade de Bragança, num ataque, tudo o indica, premeditado. Levado para o Hospital morreu no dia último dia do ano passado. Tinha vindo para o nosso país estudar.