Levi Strauss, um regresso com sabor a estreia

E acontece numa altura em que tanto se tem falado das intenções de várias empresas dispersarem o seu capital. Esta operação não é verdadeiramente uma estreia, mas antes um regresso depois de 34 anos de ausência. Fundada em 1853, a Levi Strauss estreou-se em bolsa em 1971 e acabou por ser excluída em 1985 depois de os herdeiros do fundador da empresa assim o terem decidido. As ações foram agora vendidas a 17 dólares e a estreia não podia ter sido mais positiva. Logo na primeira operação, os títulos atingiram os 22,15 dólares e depois chegou aos 23,15 dólares. Ou seja, uma valorização superior a 36% e que avalia a empresa em cerca de 8,7 mil milhões de dólares (7,65 mil milhões de euros). Já durante a operação as ações tinham sido vendidas a um preço superior ao intervalo fixado entre 14 e 16 dólares. Dados que demonstram que a empresa tem merecido a procura dos investidores e que podem servir de bom sinal para as companhias que estão a preparar a sua estreia em bolsa, este ano, depois de um 2018 marcado pela volatilidade e pela incerteza.

