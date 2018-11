Carlos Pereira da Silva 21 de novembro de 2018 às 20:10

Longevidade e complementaridade nas pensões públicas O envelhecimento demográfico é um risco sistémico que só se pode gerir com a reposição dos escalões etários ativos, quer através do aumento da natalidade, que é um processo longo, quer através da imigração de população jovem do exterior.