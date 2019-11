Armando Esteves Pereira 07 de novembro de 2019 às 19:38

Mais um castigo à poupança

Se avançar o englobamento obrigatório dos rendimentos das rendas, milhares de famílias da classe média serão castigadas no IRS. Mais uma vez o Estado muda as regras do jogo e a pressão fiscal vai penalizar quem poupa e investe.