Mais um furacão para a banca espanhola

Desta vez, o Supremo Tribunal espanhol decretou que, ao contrário do que aconteceu até agora, devem ser as instituições financeiras e não os clientes a pagar o imposto do selo sobre o crédito à habitação. A decisão foi anunciada na quinta-feira, e depois do coro de alertas, o Supremo Tribunal veio dizer que vai reavaliar a sentença e que a 5 de Novembro comunicará uma nova decisão. Para já, os bancos têm sido confrontados com quedas expressivas em bolsa: em três sessões, as principais instituições financeiras cotadas perderam 7.800 milhões de euros de valor de mercado. E a incerteza vai permanecer por, pelo menos, mais duas semanas. Algo que está a gerar uma onda de preocupação no país vizinho. O Cinco Días, por exemplo, adianta que esta situação poderá ser um "cataclismo" para os bancos, a autoridade tributária e os tribunais. Enquanto a indefinição se mantém, os bancos deram ordens aos balcões para que continuem a ser os clientes a suportar o encargo e apenas estão a ser assinados os financiamentos dos clientes que precisem avançar já. O caos parece estar lançado.

Jornalista