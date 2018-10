Patrícia Abreu pabreu@negocios.pt 01 de outubro de 2018 às 21:50

Mais um na lista dos "too big to fail" na Zona Euro "Too big to fail". É uma expressão que muito se ouviu nos últimos dias, por altura do aniversário dos dez anos da queda do Lehman Brothers. Estas instituições financeiras de grande dimensão são uma das grandes preocupações dos reguladores onde estão localizados. E há mais um banco "too big to fail" na Zona Euro.