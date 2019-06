Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 27 de junho de 2019 às 21:30

Mais uma negociata… à custa do contribuinte?

O SIRESP nasceu torto, pelas mãos de António Costa. Não contente com isso, o primeiro-ministro parece estar a fazer os possíveis para patrocinar um negócio… que cheira a negociata. Com dinheiro do contribuinte.