Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 16 de julho de 2018 às 21:30

Marcelo e o Mail do Constitucional Em 2016, no meio da volúpia do "a-austeridade-é-um-exclusivo-da-direita", o governo prometeu o regresso da função pública ao regime das 35 horas. E jurou que isso não custaria mais dinheiro aos contribuintes.