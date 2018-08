Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 02 de agosto de 2018 às 21:30

Marcelo foi pouco ambicioso no veto O Presidente poderia, por exemplo, ter sido mais "corajoso" a explicar ao país que o radicalismo seguido pela esquerda nas leis do arrendamento só vai ter um resultado: a diminuição do número de casas para arrendar.