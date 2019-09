Luís Marques Mendes 01 de setembro de 2019 às 21:05

Marques Mendes: "A vida do PS nos próximos anos pode ser um grande inferno"

As notas da semana de Marques Mendes no seu habitual comentário na SIC. O comentador político fala sobre as rentrées, os prós e contras da maioria absoluta do PS, os debates eleitorais, entre outros assuntos.