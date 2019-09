Marques Mendes: António Costa corre o risco de ser um Guterres 2

– Se tivesse saído em Agosto,. Agora, tem um Secretário de Estado demitido e um Presidente da ANPC arguido. Fantástico!. Depois sofre as consequências. Esta demissão em Agosto não teria grande impacto. Agora, é um factor de perturbação da campanha eleitoral do PS.

Entretanto, noutra questão ligada a esta, o PM teve uma vitória. O parecer do CC da PGR veio dar-lhe razão na lei das incompatibilidades dos governantes.

A questão merece, porém, uma outra reflexão: em todos os governos há sempre problemas de incompatibilidades e conflitos de interesses com governantes. Veja-se o que se passou com Manuel Pinho na sua ligação ao BES; ou os casos de Siza Vieira e do Secretário de Estado do Desporto. Em governos anteriores já sucedeu o mesmo. Isto mina a confiança das pessoas nos políticos.

Quero aqui deixar uma sugestão para ajudar a mudar esta situação:

Antes de tomarem posse, os Ministros e os Secretários de Estado deveriam passar obrigatoriamente por uma audição parlamentar para se verificar se do seu passado pessoal ou profissional resulta alguma incompatibilidade ou conflito de interesse .

. É o que está a passar-se no Parlamento Europeu com a avaliação dos Comissários . Veja-se o "caso" Elisa Ferreira. Por que não importar para Portugal esta boa prática europeia?

. Veja-se o "caso" Elisa Ferreira. Por que não importar para Portugal esta boa prática europeia? Este escrutínio reforçaria a credibilidade dos políticos e da nossa democracia.







O DEBATE COSTA/RIO

Amanhã teremos – desta vez, nas rádios – o segundo debate Costa/Rio. Quanto ao primeiro, sucedeu o mesmo que há 14 anos: quando muitos pensavam que o favorito era o PM, quem ganhou o debate foi o líder da oposição.

Rui Rio ganhou claramente. E não foi apenas porque tinha expectativas baixas e as superou. Foi, sobretudo, por duas outras razões:

, foi assertivo e colocou várias vezes o PM em dificuldade;(há carga fiscal a mais);(há investimento a menos); e(é sobretudo fruto da conjuntura e inferior aos países do nosso campeonato).

António Costa, por sua vez, esteve apático, sem acutilância e sem instinto "matador". Há quem diga que foi táctica. Eu diria: se foi táctica, foi uma má táctica. Se não foi táctica, é caso para dizer que não estava nos seus melhores dias. Sucede a todos.

Tal como não há almoços grátis, também não há debates sem consequências. Deste debate resultou uma consequência clara: Rui Rio ganhou dinâmica, motivou as suas tropas e conquistou votos em indecisos da área do PSD. Mesmo assim, ainda está distante dos 27% de Mota Pinto (1983) e dos 28% de Santana Lopes (2005). No futuro, pode haver outra consequência, esta para Costa: ser mais difícil o objectivo da maioria absoluta. Antes, os especialistas falavam num mínimo de 39% para a maioria. Agora, admitem que o patamar mínimo subiu para 40%.

MAIORIA ABSOLUTA MAIS LONGE?

Já disse na semana passada e volto a reafirmar – o PS está próximo mas não tem a maioria absoluta garantida. Obter uma maioria absoluta não é fácil. Se a quiser mesmo, o PS tem de se concentrar em três objectivos:

Primeiro: criar um clima de tensão política. Não é fazer chantagem ou dramatização . É gerar mobilização. E isto não se obtém passando o tempo a "fazer-se de morto", como nos debates.

. É gerar mobilização. E isto não se obtém passando o tempo a "fazer-se de morto", como nos debates. Segundo: apostar forte na ideia de estabilidade . Os portugueses só dão maioria a um partido se perceberem que isso é bom para evitar crises e reforçar a estabilidade. Os sinais de crise que vêm lá de fora e as dificuldades de aprovação de orçamentos cá dentro são relevantes. Mas têm de ser chamados ao debate.

. Os portugueses só dão maioria a um partido se perceberem que isso é bom para evitar crises e reforçar a estabilidade. Os sinais de crise que vêm lá de fora e as dificuldades de aprovação de orçamentos cá dentro são relevantes. Mas têm de ser chamados ao debate. Terceiro: explicar aos eleitores para que se quer um PS forte (leia-se, para que se quer um PS com maioria). É preciso explicar quais são os desafios e as ambições do futuro. Quais são as reformas a realizar. Não chega falar do que se fez. É preciso mobilizar para o que falta fazer.

Se seguir outro caminho, António Costa arrisca-se a ser um Guterres 2. Guterres "morreu" ao pé da praia. Teve todas as condições para obter uma maioria mas falhou pela campanha que fez.

Finalmente, duas palavras sobre a economia na campanha eleitoral.

. Os sinais de crises são mais do que muitos (). Todavia, a generalidade dos líderes fala como se Portugal pudesse ser um oásis;. Baixar impostos em catadupa; aumentar em força a despesa na saúde; reforçar a sério o investimento público e os salários na função pública; e manter o défice sob controle –. É enganar os eleitores.

A POLÉMICA DA CARNE DE VACA

Esta medida do Reitor da Universidade de Coimbra é um exercício de hipocrisia.

. O que ele quis foi poupar dinheiro porque o orçamento da Universidade está a romper pelas costuras.. Ter o seu minuto de glória nas televisões e nos media. Se dissesse "vamos reduzir o consumo de carne" em vez de "proibir" – que seria a atitude certa – não seria uma vedeta mediática.. Os estudantes sem dinheiro passam a não comer carne nas cantinas. Os que têm dinheiro (incluindo os filhos do reitor) vêm cá fora comer um prego ou um bitoque.. Simplesmente ridículo!? Isso, sim, seria coragem!

Finalmente, o comentário do Governo: o Ministro do Ambiente apoia. O Ministro da Agricultura critica. Temos de concluir: o espírito Ricardo Araújo Pereira definitivamente invadiu o Governo!