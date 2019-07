Luís Marques Mendes 07 de julho de 2019 às 21:15

Marques Mendes: Berardo não está a ver o “filme”

As notas da semana de Marques Mendes no seu habitual comentário na SIC. Marques Mendes fala sobre a carta que Joe Berardo enviou ao Parlamento, a constituição como arguido de Azeredo Lopes, as propostas fiscais de Rui Rio, entre outros assuntos