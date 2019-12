Luís Marques Mendes 15 de dezembro de 2019 às 20:44

Costa deixa Centeno “muito fragilizado” em vésperas de Orçamento

As notas da semana de Marques Mendes no seu comentário semanal na SIC. Marques Mendes fala sobre os conflitos Costa/Centeno e Ferro/Ventura, sobre o OE 2020 e as boas notícias para a economia global, entre outros temas.