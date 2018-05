As notas da semana de Marques Mendes

Nas suas notas da semana, Luís Marques Mendes questiona quais são as verdadeiras funções do ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira. Sobre o Sporting, o comentador diz que se está a preparar uma "guerra civil" dentro do clube.

A CRISE DO SPORTING

1. Pelo que se viu esta semana, a crise está para durar. Pelo menos até à Assembleia Geral do dia 23 de Junho. E, "pelo andar da carruagem", o ambiente que se prepara é de autêntica guerra civil dentro do Sporting. Não é um cenário brilhante.

2. Bruno de Carvalho mudou de estratégia. Agora passou a arvorar-se em vítima. Ele não tem culpa de nada. Parece que é vítima de tudo e de todos. Dos atletas que não o compreendem. Dos dirigentes que o abandonaram. E, claro, da comunicação social.



Na conferência de imprensa desta semana, o Presidente do Sporting parecia José Sócrates, quando o ex-PM se queixou do Ministério Público, da comunicação social e agora também do PS.



A mudança é tão artificial que ouve-se Bruno de Carvalho e ele parece aquele condutor que entra na auto-estrada em contramão e depois pensa que todos os outros automobilistas estão errados e ele é o único que está certo.

3. Numa palavra: é o populismo à solta. Pelos vistos, toca a todos. Já sucedeu num período negro do Benfica (Vale e Azevedo). Sucede agora com o Sporting. Mas é perigoso para uma instituição tão importante e prestigiada quanto o Sporting.

O MINISTRO SIZA VIEIRA

1. O ministro Siza Vieira está no centro de dois casos muito diferentes: o caso da empresa imobiliária dá mais nas vistas; mas o mais sério é o caso ligado à energia e à OPA sobre a EDP. Aqui, é tudo estranho e imprudente:



a) Primeiro: o Ministro pede escusa de intervir em casos de energia porque o seu passado profissional esteve muito ligado a questões energéticas. Sendo assim, por que é que só pediu escusa agora e não logo no início de funções? É muito estranho e pouco prudente.



b) Segundo: o Ministro pede escusa de intervir agora mas já antes tinha reunido com o acionista chinês da EDP. Que coerência tem isto? Parece gato escondido com rabo de fora. É novamente estranho e imprudente.



c) Terceiro: mas o mais estranho são as funções do ministro Siza Vieira. São muito nebulosas e pouco transparentes. Ele trata de energia mas não é Ministro da Energia. Ele trata de questões económicas mas não é Ministro da Economia. Ele trata de questões empresariais mas não é Ministro do sector. Parece que temos 2 Ministros da Economia: o oficial e o oficioso; o titular e o suplente; o Ministro A e o Ministro B. Tudo isto é, politicamente falando, muito estranho e pouco transparente.

Conclusões políticas a tirar:



a) Já se percebeu que António Costa tem uma virtude: é amigo dos seus amigos. Foi assim com Diogo Lacerda Machado e é assim com Siza Vieira. Mas, num caso e no outro, houve facilitismo a mais, informalidade a mais e transparência a menos.



b) Claro que nada disto tem a ver com corrupção. Mesmo assim, depois dos casos Sócrates e Pinho, o PS devia ter mais cuidado e atenção.





c) António Costa tem sorte. A sorte de não ter oposição. Os líderes do PSD e CDS são muito "meiguinhos". Ou estão anestesiados ou estão condicionados. Seja no caso Sócrates, Pinho ou Siza Vieira, abdicam de fazer oposição. Se fosse ao contrário, já tinha caído o Carmo e a Trindade.





O CONGRESSO DO PS

1. Confirmaram-se as previsões que aqui fiz há uma semana: que este Congresso seria um super comício; que António Costa seria aclamado; que Pedro Nuno Santos seria lançado para o futuro: que vários jovens "turcos" subiriam à direcção do partido.

2.Fora isso, que conclusões a tirar do Congresso?





a) Primeira conclusão: nem uma intervenção sobre Sócrates. O que mostra que o ex-PM é passado. Rei morto, rei posto.